Dopo la tourneè in America e qualche giorno di riposo, la Juventus ha ripreso gli allenamenti oggi al Training Center: ecco il report

Archiviata la tourneè americana e anche il successo conquistato in amichevole contro il Real Madrid, la Juventus si prepara all’imminente campionato.

Sono ripresi quest’oggi gli allenamenti al Training Center, ecco la nota ufficiale del club con il report:

REPORT ALLENAMENTO JUVENTUS– Torna al lavoro la Juventus, che in doppia seduta si è allenata oggi al Training Center.

Dopo qualche giorno di riposo concesso da Mister Allegri per smaltire il fuso orario di ritorno dagli Stati Uniti, i bianconeri hanno ricominciato ad allenarsi, e da adesso si mette nel mirino l’inizio del campionato, in programma fra due fine settimana (prima di campionato a Udine il 20 agosto).

Intanto, la settimana che inizia oggi vedrà due appuntamenti importanti per il gruppo: l’allenamento con i tifosi all’Allianz Stadium, fra due giorni, e poi l’amichevole sabato a Cesena con l’Atalanta, l’ultima del pre-season, in vista del via alla Serie A.

Tornando a oggi, si diceva, gruppo al lavoro sia al mattino che al pomeriggio: domani si torna in campo già al mattino, per un’altra giornata di “doppia.

