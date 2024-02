Sia a Milan TV: «Siamo un grande gruppo e vogliamo vincere il più possibile quest’anno». Le parole dell’attaccante rossonero

Diego Sia ha parlato ai microfoni di Milan Tv della vittoria in Youth League contro lo Sporting Braga. Ecco le parole dell’attaccante del Milan Primavera:

SQUADRA – «Siamo grandi amici fuori dal campo e questo ci aiuta sempre a dare il massimo in campo. Giochiamo uno per l’altro in campo, siamo contenti se ci facciamo assist. L’abbiamo preparata bene in settimana. Abbiamo rischiato un po’ nel secondo tempo ma l’abbiamo vinta nel miglior modo possibile. Ora ce la godiamo e testa a lunedì».

RIGORI – «Non mi aspettavo di finirla ai rigori, ma ne avevo ancora quindi volevo dare il mio contributo alla squadra fino alla fine e penso di esserci riuscito».

STAGIONE – «Penso che all’inizio magari abbiamo potuto trovare difficoltà, ma adesso stanno venendo fuori i frutti dati dal far giocare ragazzi più giovani. Siamo contenti, lavoriamo, siamo un bellissimo gruppo. Il mister e lo staff ci aiutano sempre, vogliamo vincere il più possibile quest’anno».

