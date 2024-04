Beppe Signori, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha paragonato Leao e Dybala, scegliendo l’argentino della Roma.

Il countdown ormai è prossimo a terminare, è tempo di calcio giocato ed è tempo di Milan-Roma di Europa League. La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore di avvicinamento al derby italiano in Europa, ha giocato interpellando grandi giocatori e numeri 10 del passato chiedendo loro di esprimersi e scegliere uno tra Leao e Dybala. Beppe Signori, grande bomber su tutte della Lazio, pur apprezzando il portoghese del Milan ha scelto l’argentino della Roma.

Leao forte ma…meglio Dybala

Giuseppe Signori si intende di grandi giocatori, soprattutto se dotati di grande tecnica e fiuto del gol. L’ex numero 10 della Lazio ha sottolineato alla rosea che “sono forti entrambi ma hanno caratteristiche e ruoli diversi: Dybala è un 10 più puro, Leao parte da sinistra e fa la differenza in accelerazione”. Scegliere trai i due non è semplice, al di là dei logici ragionamenti campanilisti. Signori prosegue poi affermando che “come stile, preferisco Dybala anche perché… è mancino come me. E per la Roma è ovviamente un giocatore molto importante”.

Leao può diventare un attaccante di livello mondiale

Signori, pur scegliendo Dybala nel confronto con il portoghese, ha voluto ribadire che Leao ha numeri decisamente importanti, da asso del calcio. Alla rosea infatti ha dichiarato che “il numero 10 rossonero però può crescere tantissimo, ha grandi margini: se si stabilizzerà su una media gol sopra i 10-15 a campionato diventerà un attaccante di livello mondiale”

