Tony Damascelli prende le parti di Simone Inzaghi e attacca Sacchi, ricordando il modo in cui affrontò e giocò la finale europea contro il Benfica.

Le parole di Arrigo Sacchi contro l’Inter hanno suscitato un gran polverone mediatico. Il tutto ovviamente amplificato dall’approssimarsi del derby della Madonnina che, numeri alla mano, potrebbe coincidere con la vittoria matematica dello scudetto della seconda stella per i nerazzurri. Il Profeta di Fusignano non aveva lesinato critiche al modo con cui Inzaghi ha affrontato la gara di Champions della sua Inter contro l’Atletico Madrid. Il giornalista ha riportato alla memoria l’assetto tattico con cui lo stesso Sacchi vinse la sua seconda Coppa dei Campioni il 23 maggio 1990 contro il Benfica.

Simone Inzaghi

L’accusa di Sacchi a Inzaghi

Arrigo Sacchi, in occasione della presentazione del suo libro “Il Realista Visionario” a Jesi, si era soffermato sulla prestazione dell’Inter contro l’Atletico Madrid. Nello specifico l’ex allenatore del Milan ha affermato che “le squadre spagnole vanno aggredite, a un certo punto Simone Inzaghi si è schierato con sei difensori consegnandosi all’avversario”. Le parole di Sacchi sono chiare, non lasciano dubbi di interpretazione ed è dunque facile comprendere che per lui le colpe dell’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions sono da attribuire al tecnico dell’Inter.

La replica di Damascelli

Tony Damascelli è sceso in campo in difesa di Simone Inzaghi, ai microfoni di Radio Radio non ha infatti esitato a lanciare una frecciata piuttosto evidente e forte al tecnico ex rossonero. Nello specifico il giornalista ha ricordato al finale di Champions League disputata a Vienna tra il suo Milan e l’Ajax, conclusasi con la vittoria di misura del Club di Berlusconi 1-0 con rete di Rijkaard. Le sue parole: “se uno va a vedere la partita del Milan di Sacchi col Benfica vedrete quanti difensori aveva”.

