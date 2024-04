Marco Materazzi punge ancora il Milan. L’ex nerazzurro preferirebbe vincere lo scudetto nel derby piuttosto che fare il record di punti.

Il derby del 22 aprile, qualunque sia l’esito, è già nella storia. Mai infatti la stracittadina di Milano è stata giocata di lunedì. Evento che accadrà quest’anno in virtù dell’impegno del Milan all’Olimpico contro la Roma giovedì 18 aprile per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. A dirla tutto il prossimo derby della Madonnina potrebbe entrare nella storia anche per un altro motivo: il primo scudetto assegnato matematicamente in un Milan-Inter. Possibilità che fa venire l’acquolina in bocca ai tifosi nerazzurri ardenti di desiderio per poter così riscattare la rimonta scudetto patita due anni fa proprio dai cugini rossoneri. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Marco Materazzi, bandiera dell’Inter degli scudetti e del triplete.

Marco Materazzi

Lo scudetto nel derby sarebbe storico

Ai microfoni di Sportmediaset.it, l’ex difensore dell’Inter nonché Campione del Mondo ha parlato in merito al derby tra Milan e Inter del 22 aprile. Marco Materazzi ha affermato che “il record di punti non mi interessa, preferisco vincerlo nel derby. I record sono fatti per essere battuti, invece vincere uno scudetto nel derby rimarrebbe nella storia”.

La replica del Milan

Il Milan, dal canto suo, vorrebbe scongiurare con ogni forza una simile eventualità. Veder festeggiare i cugini e i “nemici più odiati” a San Siro, dopo aver vinto un derby, lo scudetto della seconda stella, non è uno scenario augurabile. Capitan Calabria giorni fa ha sottolineato la voglia della squadra di evitare che ciò accada, vincendo tutte le partite da qui alla fine.

L’articolo Materazzi sul Milan-Inter: “Meglio lo scudetto nel derby che il record di punti” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG