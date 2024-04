Fabrizio Romano ha svelato il futuro di Leao affermando che è felice al Milan e che, al momento, non sta accadendo nulla.

L’amore tra Leao e il Milan è apparso nelle ultime settimane come un vero e proprio idillio, un’unione simbiotica sempre più perfetta e pura, scevra dalle lusinghe milionarie e dalle sirene della Premier e non solo. Il calciomercato però corre ad un ritmo più veloce di quanto la palla rotoli su un campo verde da calcio, tutto dall’oggi al domani può assumere forme diverse, destinazioni differenti, come nelle più classiche metamorfosi Kafkiane. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato internazionale, nel consueto appuntamento sulle colonne di ‘Caught Offside’, ha parlato in merito al futuro dell’asso portoghese del Milan.

Rafael Leao

Leao felice al Milan

Il noto ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Leao, sottolineando quanto il portoghese sia concentrato e assorto sul finale di stagione che aspetta il Milan. A partire da questa sera per la gara di andata dei quarti di finale di Europa League dei suoi contro la Roma.

Arsenal all’orizzonte?

A Leao sono state associate molte squadre interessate ad acquisirne le prestazioni, una di queste è l’Arsenal che, a detta di alcuni, avrebbe mosso i primi passi verso il portoghese. Fabrizio Romano smentisce tali voci e ribadisce che “onestamente non ho nessun aggiornamento su questo. Non sono a conoscenza di trattative o altro. Leao è felice al Milan, ha una clausola rescissoria di 175 milioni di euro ed è completamente concentrato sul Milan ora. Al momento non sta accadendo nulla”

