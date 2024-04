Gigi Maifredi non crede alla voce che vorrebbe Maurizio Sarri al Milan al posto di Pioli nella prossima stagione.

Dalla Russia è arrivata la clamorosa indiscrezione che vedrebbe Maurizio Sarri, da circa un dimissionario dalla Lazio, in orbita Milan per l’anno venturo al posto di Stefano Pioli. L’ipotesi ha scatenato perplessità e incredulità, soprattutto perché nelle ultime settimane la posizione del tecnico rossonero è apparsa solida e forte, anche in previsione futura. Del rumors ne ha parlato anche Gigi Maifredi ai microfoni di TMW Radio, esternando più di qualche perplessità.

Stefano Pioli

Sarri? Non ci credo

Gigi Maifredi ha esternato perplessità in merito alla notizia circolata nel primo pomeriggio di ieri proveniente dalla Russia. L’approdo di Sarri in rossonero non convince nessuno, anche l’ex allenatore ha affermato infatti che “non credo a questa notizia. Sarri negli ultimi tempi ha perso molta credibilità, non è più quello di tre-quattro anni fa. E’ strato alla Lazio in maniera anonima e non credo che il Milan vada su un allenatore del genere”.

Le strategie del Milan

Maifredi ha le idee chiare anche in merito a chi dovrebbe essere l’allenatore del Milan nella prossima stagione e le eventuali strategie del Club. In merito ha affermato che “o rimane su Pioli o prende un giovane che la rilancia o un nome più importante”. Da ciò che trapela è altamente probabile che Pioli possa essere confermato alla guida tecnica del Milan, soprattutto valutando il cammino in campionato e in Europa che la società spera però di poter proseguire anche oltre i quarti di finale.

