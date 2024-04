Le formazioni ufficiali di Pioli e De Rossi per la sfida di andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma. Fischio d’inizio alle 21.00.

L’attesa è finita, e qualcuno direbbe finalmente. Tra meno di un’ora l’arbitro francese Turpin darà il fischio d’inizio alla partita di andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma. Pioli e De Rossi si affidano ai loro migliori undici per affrontare la prima delle due sfide che apriranno al Milan o alla Roma le porte della semifinale europeo. Nella passata stagione i rossoneri fermarono la propria corsa europea in Champions League in semifinale contro l’Inter, i giallorossi invece ebbero la peggio in finale di Europa League contro il Siviglia.

Stefano Pioli

Le scelte di Pioli

Stefano Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Tomori in difesa. Reparto in cuic’è ancora da dirimere un ballottaggio tra Thaiw e Kjaer. Il tedesco è in vantaggio e dovrebbe toccare a lui indossare la maglia da titolare. In mediana spazio a Bennacer e Reijnders. Avanti il quartetto d’archi delle grandi occasioni, composto da Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Giroud.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

Le scelte di De Rossi

De Rossi non avrà a disposizione lo squalificato Ndicka e l’infortunato Azmoun. Il tecnico giallorosso ha solo un dubbio ed è sulla sinistra: Angelino è stato protagonista contro la Lazio, ma Spinazzola è partito dalla panchina nel derby e sulla carta dovrebbe toccare a lui.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

