L’andata dei quarti di finale di Europa League si chiude con il punteggio di 0-1. La Roma espugna San Siro.

Il primo tempo

Il Milan non approccia bene la partita a differenza della Roma che invece già al 5′ ci prova con Dybala dopo uno scambio con Spinazzola: l’argentino tenta il pallonetto ma finisce alto. Il Milan bussa alla porta giallorossa al 9′ con Reijnders che ci prova col destro da fuori dopo una bella manovra. Brivido per il Milan al 12′ quando dopo una sponda di Lukaku si apre una voragine in mezzo al campo ma fortunatamente Calabria è bravissimo in accelerazione e a recuperare all’ultimo su Pellegrini tutto solo al limite dell’area. Al 16′ paratissima di Maignan che con un guizzo felino toglie il pallone dall’incrocio dei pali. E’ l’azione che anticipa il gol al 17′ , vantaggio giallorosso con Gianluca Mancini che, tutto solo in mezzo all’area, colpisce di testa indisturbato su calcio d’angolo. Calcio d’angolo che, a onor del vero, nasce da un fuorigioco non segnalato. Al 21′ il Milan ha l’opportunità di pareggiare con Giroud di testa ma Lukaku salva sulla linea due volte sul numero 9 rossonero. Al 309′ Cristante viene ammonito, giallo pesante dato che salterà per squalifica la gara di ritorno. Al 42′ Reijnders ci prova da fuori ma respinge Svilar. A scadere della prima frazione percussione di Spinazzola che scappa a Pulisic e Calabria: buon intervento di Thiaw in chiusura.

Olivier Giroud

Il secondo tempo

Al 59′ esce Bennacer e al suo posto entra Adli. Al 61′ la Roma si rende pericolosa con Pellegrini che si infiltra tra le maglie rossonere ma chiude troppo il sinistro che si spegne fuori da posizione angolata. Il Milan sembra in balia della Roma, al 62′ Cristante trova il tiro dal limite, palla a lato. Occasione Milan 69′ con Theo con un colpo di testa appena fuori. Al 72′ quarta conclusione verso la porta di Reijnders, ancora fuori. Al 76′ Leao da posizione angolata ma il portoghese è murato da due giocatori giallorossi. Al 78′ dentro Chukwueze e Okafor, fuori Pulisic e Leao. Al 83′ tiro da uori di Chukwueze, fuori. Traversa del Milan al minuto 86 su invenzione di Chukwueze sulla destra, Giroud colpisce il legno a portiere battuto. Al 91′ tocco sospetto di Abraham in area di rigore della Roma: check del var ma nulla di fatto. Restano forti dubbi sulla correttezza della decisione arbitrale. Dopo 5′ minuti di recupero l’arbitro Turpin fischia la fine della partita.

L’articolo Il Milan cade in casa: la Roma espugna San Siro 1-0, qualificazione in salita proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG