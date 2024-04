Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta in casa contro la Roma nell’andata dei quarti di finale di Europa League.

Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta casalinga per mano degli uomini di De Rossi. Il mister annuncia subito che “ho detto ai ragazzi che se c’è una squadra che può riuscirci, quella siamo noi“.

Stefano Pioli

Milan sotto tono

“Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo. Dovevamo essere più coraggiosi nelle scelte senza palla e abbiamo lasciato troppe giocate tra le linee. Hanno creato un paio di sensazioni ma abbiamo preso gol su calcio d’angolo. Poi la partita l’abbiamo fatta, proabilmente non con la lucidità che avevamo ultimamente. Ci stava il pareggio. C’è un’altra partita e credo che la squadra possa sistemare le cose. Avevamo impostato per andare aggressivi con Giroud e Leao sui centrali della Roma e sapevamo che Dybala sarebbe andato alle spalle dei nostri centrocampisti. All’inizio abbiamo tenuto troppo il due contro uno di Lukaku con i nostri difensori. Siamo andati alti ma non siamo andati aggressivi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Dobbiamo giocare meglio: non è un’impresa se sappiamo come giochiamo. Abbiamo giocato una discreta partita ma non un’ottima partita ma abbiamo le qualità per farlo giovedì prossimo“.

Su De Rossi

“El Shaarawy a destra non ce la aspettavamo ma non è cambiato niente: Theo e Rafa hanno trovato meno spazi ma abbiamo creato più a destra. Abbiamo creato le situazioni e abbiamo fatto tanti tiri ma senza qualità. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta di più, più compatti. Certo dobbiamo prenderci dei rischi: la partita di là l’abbiamo fatta ma c’è mancato il guizzo“.

Sui big che hanno mancato…

“Non mi preoccupa. Anzi mi aspetto tanto orgoglio e volontà, per dimostrare che siamo una grande squadra. Non sarà facile ribaltare, lo fanno solo le squadre veramente forti. Ho detto ai ragazzi che se c’è una squadra che può riuscirci, quella siamo noi“.

Capitolo arbitro

“Mi piace più parlare di calcio, però mi è sembrato che il fuorigioco che poi ha portato il calcio d’angolo ci fosse. Abraham voleva colpire la palla di testa ma poi l’ha colpita di mano“.

