L’allenatore della Roma Daniele De Rossi racconta come ha preparato la gara poi vinta contro i rossoneri.

Un Daniele De Rossi visibilmente soddisfatto ha parlato in conferenza della vittoria ottenuta ieri contro il Milan. “Ho visto tantissime partite del Milan, il mio staff ne ha viste tantissime; loro lavorano anche la notte per trovare i dettagli che magari possono risolvere le partite. Grandi idee nascono anche da squadre che hanno perso contro il Milan. Abbiamo guardato anche i derby ovviamente, ma ho guardato tanto il Milan”.

La partita

“Siamo contenti, abbiamo preparato la partita a tutto tondo: doveva andare tutto bene per vincere col Milan. Penso che con le squadre forti devi tenere più palla tu, perché magari Leao prende 20 palloni invece che 50 e fa meno male. Poi quando ci hanno pressato forte era importante non cincischiare e andare su Lukaku: oggi miglior prestazione di Lukaku. Leao e Pulisic non sono giocatori normali, i terzini hanno fatto una partita super e sono soddisfattissimo di loro”.

Olivier Giroud

La fase difensiva

“La solidità difensiva parte da tutto, a cominciare dal dargli un po’ meno la palla rispetto a quanto siamo abituati a tenerla. Poi abbiamo alzato il livello di attenzione. Ci vuole tempo per provare i concetti. Al corso di Coverciano ci dicono che non puoi pensare di non prendere gol; Ulivieri ci dice di scegliere come prendere gol. Ci vuole tempo per assimilare le cose, ma secondo me stiamo venendo fuori bene. Ho detto alla squadra che non accetto un centimetro in meno dell’atteggiamento visto nel derby, poi possiamo anche giocare bene o male…”.

Verso il ritorno

“Loro sicuramente pensavano di poter vincere in casa, per poter poi gestire il ritorno. L’atteggiamento loro quindi potrebbe essere lo stesso, ma se facciamo 90 minuti all’Olimpico come gli ultimi 10 qui siamo spacciati”.

