Il tecnico del Milan Stefano Pioli sottolinea cosa non gli è piaciuto della sua squadra ma non demorde in vista del ritorno della settimana prossima.

Il Milan ha perso 1-0 a San Siro contro la Roma, un brutto risultato che però lascia aperte diverse chance di passaggio del turno; Stefano Pioli ha analizzato così la gara in conferenza stampa. “Non ci ha sorpreso, ha solo cambiato fascia El Shaarawy che ha fatto ciò che di solito fa a sinistra. Nel primo tempo non siamo stati così lucidi senza palla, non siamo stati aggressivi. Non è stata la nostra miglior partita dal punto di vista della qualità”.

Chance di qualificazione alle semifinali

“La salita è ripida perché il livello si è alzato, ma sono convinto che la squadra possa giocare ad un livello superiore e se giochiamo a quel livello abbiamo tutte le possibilità di giocarcela. È quello che ho detto alla squadra dopo la partita”.

Rafael Leao

La prestazione del portoghese

“Rafa secondo me è stato poco fuori, poco largo, molto dentro e ha favorito i difensori della Roma. Dobbiamo migliorare la circolazione e la qualità dell’ultimo passaggio. Non possiamo aspettarci sempre che sia Rafa a saltare due tre giocatori. Abbiamo altri giocatori con la qualità necessaria per far meglio nell’ultima giocata. Certo che rivedremo la partita e la prepareremo in modo preciso. I fischi? Erano romanisti, credo… Accetto e capisco che si debba parlare dei giocatori più forti, ma fino a ieri lo decantavate… Poi sono stati bravi anche i difensori loro e non credo che non sia una partita più maschia del solito a fargli fare una brutta partita. Sono sicuro che Rafa farà tesoro di questa gara”.

