Dall’estero continuano ad arrivare voci che vedono i top team sulle tracce del talento portoghese.

Rafael Leao ieri non ha disputato certo contro la Roma la sua miglior partita ma ciò non allontana in nessun modo i suoi estimatori; negli ultimi giorni si è parlato di un Arsenal seriamente interessato, adesso è il turno del Manchester United.

La situazione

Leao ha realizzato finora 12 gol e 12 assist in stagione, numeri che hanno attirato le attenzioni di vari club in tutta Europa; impossibile però non tenere conto che realisticamente solo le squadre della Premier League e poche altre possono permettersi di sobbarcarsi un’operazione di mercato che sarebbe estremamente onerosa.

Rafael Leao

Le ultime

Fichajes afferma che lo United ha messo gli occhi su Leao sebbene abbia un ruolo simile a quello di Marcus Rashford; i Red Devils potrebbero prendere in considerazione l’idea di utilizzare il nazionale inglese in una posizione più centrale come del resto fatto più volte in passato. Secondo il sito spagnolo anche l’Arsenal avrebbe mostrato interesse per Leao ma il prezzo chiesto dal Milan – circa 150 milioni di euro – potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per i Gunners. Di contro l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha sostenuto di non avere notizie circa un interesse dell’Arsenal. In realtà non c’è nulla che faccia pensare ad un trasferimento di Rafael Leao in questo preciso momento: il numero 10 ha dichiarato martedì in allenamento di voler giocare altre 200 partite con il Milan ed in generale si trova molto bene nel club rossonero.

