Negli ultimi anni i rossoneri si sono spesso rivolti al calcio spagnolo per tentare di acquistare qualche talento: la tendenza potrebbe confermarsi anche in futuro.

Il Milan la prossima estate sicuramente cercherà di rafforzarsi in diversi ruoli ma un occhio resterà vigile anche sul mercato dei giovani. Al di là del centravanti e del difensore centrale, gli occhi dei dirigenti e degli osservatori si posano su diversi giovani, badando più alle potenzialità che al ruolo.

Vecchia fiamma

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it i rossoneri potrebbero puntare all’ex obiettivo Abde Ezzalzouli meglio conosciuto come Ez Abde, ex ala del Barcellona che ora gioca nel Real Betis. L’esterno marocchino fu cercato con insistenza anche la scorsa estate da Moncada e soci ma alla fine preferì la Spagna dove pensava di avere più minutaggio. Il Milan potrebbe tornare alla carica nei prossimi mesi perché Abde ha giocato da titolare solo 5 partite su 32 con il Real Betis anche se è comunque riuscito ad incidere abbastanza bene segnando 5 gol.

Zlatan Ibrahimovic

Gli scenari

Proprio perché non gioca moltissimo c’è la possibilità concreta che venga ceduto in estate. È arrivato al club per 7,5 milioni di euro: possibile quindi che gli spagnoli cercheranno di ottenere una cifra simile anche se va considerato che il Barcellona vanta il 50% della futura rivendita. Il Milan lo conosce molto bene anche se al momento è ben coperto in quella zona di campo. Le cose potrebbero cambiare se arrivassero offerte per Rafael Leao.

