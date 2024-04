Il filotto di risultati positivi della squadra di Stefano Pioli si ferma sul più bello e probabilmente in uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Il Milan ha perso 1-0 in casa contro la Roma l’andata dei quarti di finale di Europa League; non preoccupa tanto il risultato, comunque rimontabile, quanto la prestazione a tratti di diversi singoli.

Critiche

L’ex attaccante Aldo Serena a Sky Sport ha sottolineato tutto quello che secondo lui non ha funzionato nei rossoneri. “La fascia sinistra del Milan è mancata clamorosamente sia in fase offensiva che difensiva. Erano assenti, non avevano mordenti e in alcuni casi Leao mi è parso irritante perché in due movimenti difensivi è rimasto fermo, non ha rincorso l’avversario. Si può sbagliare ma almeno le intenzioni giuste di aiutare i compagni e di correre ci dev’essere”.

Stephan El Shaarawy

Sul terzino francese

“Théo Hernandez si è svegliato un po’ tardi, negli ultimi 15′ ha cambiato registro, atteggiamento ma è stato troppo poco. Non è stato solo l’atteggiamento della Roma, l’intuizione di El Shaarawy in quella posizione. La squadra era viva, presente, collegata, i giocatori erano sempre molto vicini come se ci fosse un filo invisibile tra i giocatori giallorossi”.

Sui rossoneri

“Nelle ultime 7 partite il Milan aveva vinto e convinto. Una squadra collegata, presenze, con dinamiche di gioco ben determinate. Ed è stata una sorpresa vederla in queste condizioni. Ora c’è meno di una settimana per preparare la partita di Roma, lo 0-1 è ribaltabile ma serve un altro atteggiamento”.

