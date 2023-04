Prosciolto da tutti i capi di accusa l’islandese Sigurdsson, ex centrocampista dell’Everton accusato di pedofilia

Dopo 20 mesi da incubo sono cadute le accuse di pedofilia nei confronti dell’ex Everton Gylfi Sigurdsson. Il comunicato condiviso dalla polizia di Greater Manchester.

LA NOTA – L’uomo di 33 anni che è stato arrestato in relazione a un’indagine aperta nel giugno 2021 non dovrà affrontare ulteriori azioni a suo carico. La squadra investigativa e il Crown Prosecution Service hanno lavorato insieme e sono giunti alla decisione che le prove disponibili in questo momento non raggiungono la soglia stabilita dal Codice per i Crown Prosecutors.

L’articolo Sigurdsson, cadute le accuse di pedofilia per l’islandese. Il comunicato proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG