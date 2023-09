Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha rilasciato in conferenza stampa alcune dichiarazioni dopo l’1-1 di Roma

Al termine della partita pareggiata contro la Lazio, il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando a caldo gli episodi della gara rilasciando queste dichiarazioni

PAROLE – «Credo che nell’azione che poi ha portato al contropiede Correa sia stato fermato in modo falloso. Nel primo tempo la Lazio ha giocato meglio la palla, nella ripresa stavamo meglio in campo ma non abbiamo avuto l’incisività di chiudere la gara e la Lazio ha avuto questo finale che è stata un’apoteosi. La determinazione aiuta sempre a chiudere una partita, ho visto una squadra che ha giocato bene, è stata una buona gara poi poi il gol di testa del portiere e si può fare poco».

