Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha speso parole di stima nei confronti di Morata: le dichiarazioni sul centravanti che piace all’Inter

Simeone si è espresso così su Morata in conferenza stampa. L’attaccante resta nel mirino dell’Inter:

«Non dirò pubblicamente cosa ci siamo detti in privato. Sono contento di Alvaro, è importante per noi. Abbiamo un’ottima concorrenza in avanti, con cinque attaccanti. Spero che continui allo stesso modo di come fatto in tutti questi anni, ha giocato molto bene, ha margini di miglioramento».

