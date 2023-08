Simone Loria Juventus Under 15: chi è il nuovo vice allenatore della squadra giovanile bianconera. New entry nello staff di Benesperi

New entry nello staff di Bensperi, Simone Loria è il nuovo vice allenatore della Juventus Under 15.

L’ex difensore si è formato calcisticamente nelle giovanili del Vanchiglia per poi passare nelle fila della Juventus prima di una lunga e variegata carriera tra campionati minori e poi Serie A che lo ha visto vestire le maglie Atalanta, Siena e Roma tra le altre. Ora il ritorno in bianconero in altra veste.

The post Simone Loria Juventus Under 15: chi è il nuovo vice allenatore della squadra giovanile bianconera appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG