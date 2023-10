Il Sindaco di Marsiglia si è espresso dopo il caos accaduto coi tifosi della squadra di casa che hanno lanciato sassi contro il Pullman del Lione

«L’attacco al pullman e ai giocatori del Lione è inaccettabile. Sostegno e recupero per il loro allenatore e il suo assistente. Lo sport non è questo, il calcio non è quello».

