Il Milan ha dovuto sostituire Pulisic nella ripresa e il motivo è stato spiegato: Pioli ha cambiato l’esterno per un piccolo problema muscolare.

Secondo quanto riportato da Dazn, per l’americano una contrattura, uscito dunque in via precauzionale.

