Singo Juve: lui e Holm sono le alternative a Vazquez come possibile rinforzo di mercato per la fascia destra. ULTIME

Non c’è solo Vazquez tra i nomi nella lista di mercato della Juve. I bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra e sarebbero due le possibili alternative allo spagnolo in uscita dal Real Madrid. Si tratta di Singo del Torino e di Holm dello Spezia, entrambi accostati già in passato alla Juve.

A renderlo noto è stato Di Marzio a Sky Calciomercato.

