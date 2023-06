Pescara di Zeman eliminato nei playoff di Serie C: trionfa il Foggia. Sconfitta a sorpresa ai rigori dopo il 2-2

Si è chiusa a sorpresa nella semifinale playoff di Serie C la corsa del Pescara di Zeman per la promozione in Serie B.

La squadra abruzzese è stata sconfitta dal Foggia ai rigori dopo il 2-2 maturato tra i tempi regolamentari e i due tempi supplementari. La finale playoff di Serie C vedrà quindi sfidarsi i pugliesi e il Lecco.

The post Pescara di Zeman eliminato nei playoff di Serie C: trionfa il Foggia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG