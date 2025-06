Per Roberto Mancini potrebbe prefigurarsi un clamoroso ritorno in Italia: svolta improvvisa per l’ex ct della Nazionale

Ci sono scelte che fanno male, errori che ti restano dentro, ma te ne accorgi soltanto quando ormai è troppo tardi. Lo ha capito, con qualche anno di ritardo, anche Roberto Mancini: il suo addio alla Nazionale, la scelta di andare a rifugiarsi nel nuovo eldorado (almeno economico) dell’Arabia Saudita, è una decisione che ha portato la sua carriera ad un punto morto, almeno questo sembra ora che è da quasi un anno appiedato.

Aveva vinto gli Europei con l’Italia, fallendo però la qualificazione ai Mondiali 2022, ma non è stato questo a portarlo lontano dalla Figc: incomprensione con i vertici e poi quell’offerta faraonica che lo ha fatto cadere in tentazione. Ora il Mancio si è pentito e lo ha detto apertamente in un’intervista, uscita proprio qualche ora prima della disfatta dell’Italia di Spalletti contro la Norvegia.

Un 3-0 che apre inquietanti interrogativi sull’allenatore toscano, ma anche sulle possibilità della Nazionale di qualificarsi al Mondiale: fallire l’obiettivo vorrebbe dire restare fuori dalla competizione più importante per la terza volta consecutiva, un dramma sportivo per l’intero movimento. Un dramma che va evitato ad ogni costo, ecco perché – almeno mediaticamente – si fa strada l’idea di un cambio in panchina.

Italia, via Spalletti: suggestione Ranieri e Mancini è libero

Un cambio che è reso complicato dal contratto di Spalletti con la Figc, ma anche dalla difficoltà ad individuare un sostituto. Serve un allenatore di spessore, qualcuno capace di entrare subito in sintonia con i giocatori per farli rendere al meglio, un tecnico che possa scegliere il meglio che propone il calcio italiano (ed è evidente che non sia un granché) e fare in modo che renda al massimo.

Qualcuno come Claudio Ranieri, attuale dirigente della Roma, che ha però annunciato il suo ritiro dalla panchina: non vuole allenare più, anche se sarebbe il profilo ideale per provare a far entrare nel porto mondiale la derelitta nazionale italiana. Il tecnico di Testaccio sarebbe l’unico in grado di mettere d’accordo tutti, anche se c’è chi avanza anche il nome proprio di Mancini.

Lui con la Nazionale per un po’ ha fatto bene, avviando un progetto che ha portato alla vittoria degli Europei: difficile, se non impossibile, immaginare di rivederlo alla guida dell’Italia dopo la burrascosa separazione, nonostante il pentimento. Certe decisione segnano e tornare indietro poi non è mai semplice. L’Italia intanto aspetta una scossa che potrebbe arrivare dall’addio di Spalletti.