Zuliani: «Allegri mai in discussione? Non è proprio così». Il giornalista torna sulla conferma dell’allenatore alla Juve

Il giornalista Claudio Zuliani attraverso un video pubblicato dal suo canale You Tube ha commentato la conferma di Allegri come allenatore della Juve.

ZULIANI – «La Juve deve sempre competere, ma Scanavino parte il con presupposto che con l’anno appena trascorso la cosa più importante era sistemare le pendenze con la giustizia italiana e ripartire da punti fermi. E quindi, risolta quella cosa lì e non portandosela nella prossima stagione, si può riprogrammare. Come si è deciso di proseguire? Con la conferma di Allegri, con Manna che diventa operatore di mercato, con la managerialità di Calvo che fa il manager dal punto di vista della gestione e Allegri che è il punto fermo di tutto. Allegri mai in discussione? Dichiarazione di circostanza, non è proprio così…Agnelli dopo Haifa ha chiesto scusa, Elkann in più di una circostanza ha detto di prendersi l’Europa sul campo».

