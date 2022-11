Siparietto all’uscita dall’assemblea di Lega Serie A, protagonisti Adriano Galliani e Beppe Marotta. Ecco cosa è successo

Siparietto all’uscita dall’assemblea di Lega Serie A, protagonisti Adriano Galliani e Beppe Marotta.

I due dirigenti sono andati via insieme, in auto, da via Rosellini: «Da oggi sono diventato interista – ha scherzato Galliani, che sulla riunione ha proseguito – assemblea camomilla»

