Sirigu: «Napoli ancora favorito per lo scudetto, per la Juve non sarà facile». Le dichiarazioni del portiere svincolato

Salvatore Sirigu, ex portiere della Nazionale attualmente svincolato, ha parlato così della corsa scudetto che riguarda anche la Juventus.

Le sue parole: «A Napoli sono stato benissimo: un vero onore condividere lo spogliatoio con ragazzi eccezionali a cui rinnovo i miei complimenti. Firenze, poi, mi ha lusingato: sentivo che sarebbe stata un’occasione, ho avvertito entusiasmo. Mi sono divertito tantissimo. Il Napoli è ancora favorito per lo Scudetto anche senza Kim. Proseguire su una base solida è più facile: per Inter, Juve e Milan non è facile rifondare. Però il Milan sta facendo un bel mercato».

