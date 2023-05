Skriniar sta svolgendo il suo percorso di recupero in Francia, e a breve sarà ad Appiano: c’è una possibilità di vederlo in campo con l’Inter

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, esiste una possibilità di rivedere Skriniar in campo con la maglia dell’Inter.

Al momento lo slovacco si trova in Francia, in una clinica di Bordeaux, e rientrerà ad Appiano in breve tempo:

INTER E SKRINIAR– Esiste una timida possibilità di rivederlo con addosso la maglia nerazzurra solo in caso di qualificazione alla finale di Champions del 10 giugno, alla quale però arriverebbe dopo tre mesi circa di inattività.

