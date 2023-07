Il difensore slovacco saluta così il club nerazzurro.

Milan Skriniar va via a parametro zero dopo 6 anni all’Inter: l’ex Sampdoria ha pubblicato un video su Instagram con parte delle sue gesta in nerazzurro e questo messaggio di ringraziamento. “In questi anni l’Italia, Milano e San Siro sono diventati casa mia e della mia famiglia, nel nostro Stadio abbiamo costruito e festeggiato con lo scudetto la nostra vittoria più bella”.

Skriniar Milan

“È stato il luogo che ho difeso per 6 stagioni, ma dove io per primo mi sono sentito protetto, grazie all’affetto e all’entusiasmo che VOI tifosi mi avete sempre riservato, e questo resterà indelebile nel mio cuore. Un pensiero speciale verso i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, alla Società e a tutti i collaboratori che in questi sei anni, ogni giorno,hanno contribuito alla mia crescita umana e professionale. Grazie Inter per tutte le emozioni che mi hai fatto provare, nelle vittorie ma anche dopo le sconfitte più dolorose! Grazie INTER. Grazie MILANO“.

