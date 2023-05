Inzaghi pronto a impiegare Skriniar contro il Torino per testare la condizione? Il tecnico prova a portare il centrale in panchina contro il Manchester City

Skriniar potrebbe essere un’arma in più di Inzaghi nella finale contro il Manchester City. Il difensore slovacco non può essere al top perché sta ultimando un percorso di riatletizzazione dopo il lungo infortunio, ma la sua presenza in panchina è importante perché offrirebbe un’opzione in più a Simone Inzaghi in difesa.

Per questo il centrale potrebbe tornare in campo per qualche minuto nel corso dell’impegno dell’Inter a Torino, una sorta di provino prima del City.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

