Non ha dubbi l’ex Inter Milan Skriniar, la filosofia di gioco della Slovacchia di Calzona è la stessa provata in nerazzurro con Spalletti

Convince, sorprende e soprattutto vince la Slovacchia dell’ex difensore dell’Inter Milan Skriniar. Nella giornata di ieri, la nazionale guidata dal centrale (ora in forza al Paris Saint-Germain) ha superato 3-0 il Liechtenstein in occasione della sesta partita valida per le qualificazioni ai prossimi europei.

Intervenuto ai microfoni di Pravda, l’ex nerazzurro ha paragonato la filosofia calcistica importata dal commissario tecnico Francesco Calzona a quella provata in Italia quando sulla panchina dei menghini siedeva Luciano Spalletti.

PARAGONE SLOVACCHIA-INTER – «Non è qualcosa di nuovo per me, già Luciano Spalletti ha provato a promuovere qualcosa di simile all’Inter. A Parigi ci spingono anche a giocare con la palla e a dominare il gioco. Mi va bene e sembra che lo facciano anche gli altri. E a quanto pare piace di più ai tifosi».

L’articolo Skriniar ricorda Spalletti: «Slovacchia come la sua Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG