Ecco tutti i numeri registrati dal capitano dell’Inter Lautaro Martinez contro il Milan con il derby dietro l’angolo

Inter-Milan? Una partita dal sapore particolare, soprattutto per il capitano nerazzurro Lautaro Martinez, che quando vede rossonero diventa sempre decisivo per la sua squadra.

Tra campionato e coppe varie 14 partite, 8 goal, 1 assist che valgono ben 9 vittorie. Da considerare che nel momento in cui Lautaro Martinez fa goal l’Inter non perde mai un derby. Staremo a vedere come si evolverà la situazione sabato sera.

L’articolo Lautaro Martinez, con lui Inter-Milan è sempre nerazzurra. I numeri proviene da Inter News 24.

