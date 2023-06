Il difensore slovacco vuole esserci a tutti i costi ad Istanbul anche se è ben conscio di non poter ambire alla titolarità di Darmian.

L’Inter ha dovuto ed è riuscita a fare a meno di Milan Skriniar che si è infortunato a fine aprile; lo slovacco ce la sta mettendo tutta per tornare prima della fine della stagione nonostante sia già certo di lasciare la squadra.

Milan Skriniar

Il difensore divide il pubblico interista, sostiene il Corriere della Sera, tra chi lo “accoglierebbe” volentieri e chi invece considera il suo addio già effettivo e quindi non lo vorrebbe vedere in campo neanche per pochi minuti. La società e lo staff tecnico ovviamente lo ritengono ancora arruolabile; le sue caratteristiche potrebbero rivelarsi molto utili nel finale di gara contro il Manchester City, così come lo furono a Porto.

