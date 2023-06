Il prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà, ha parlato al Giornale di Brescia dopo i disordini allo stadio Rigamonti durante il match contro il Cosenza

PAROLE – «Brescia non merita queste figure. È una vergogna. Non sono tifosi, sono delinquenti. Stiamo valutando tutti i filmati per intervenire».

