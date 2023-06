Sky Sport riporta ulteriori aggiornamenti sull’addio ormai prossimo di Marcelo Brozovic all’Inter: il croato ha svuotato l’armadietto

Marcelo Brozovic si appresta a salutare l’Inter e firmare il proprio contratto per l’Al Nassr. Qeusti gli aggiornamenti di Sky Sport su un’operazione ormai in chiusura.

L’emittente dice: «Brozovic ha svuotato l’armadietto come si dice. È a un passo dall’Al-Nassr, una cifra tra i 22 e i 24 milioni, è ai dettagli l’operazione. Un significativo risparmio per i nerazzurri anche per l’ingaggio pesante del giocatore. Nel momento in cui arriveranno i soldi di Brozovic, ci sarà l’assalto a Davide Frattesi del Sassuolo».

