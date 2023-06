Kalidou Koulibaly lascia ufficialmente il Chelsea: il club londinese comunica l’addio del difensore senegalese

Il Chelsea, con un comunicato, ha confermato la partenza di Kalidou Koulibaly.

IL COMUNICATO – Kalidou Koulibaly ha lasciato il Chelsea dopo aver completato un trasferimento definitivo all’Al-Hilal, squadra della Saudi Professional League.

Il difensore centrale è arrivato dal Napoli la scorsa estate e ha collezionato 32 presenze con i Blues durante la sua unica stagione allo Stamford Bridge.

Il 32enne ha esordito in trasferta con l’Everton e ha segnato alla sua prima partita casalinga con un fantastico tiro al volo contro il Tottenham Hotspur. Anche l’altro suo gol con il Chelsea è arrivato in un derby londinese, in trasferta contro il Fulham.

A metà stagione, Koulibaly ha capitanato il Senegal fino agli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Qatar; il difensore ha segnato un gol vincente decisivo per aiutare il suo paese a superare l’Ecuador e raggiungere la fase a eliminazione diretta.

Vorremmo ringraziare Kalidou per i suoi contributi dentro e fuori dal campo durante la sua permanenza allo Stamford Bridge e gli auguriamo ogni bene per la prossima fase della sua carriera.

