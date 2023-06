Sky Germania – Gosens, offerta ufficiale dell’Union Berlino. Tutti i dettagli sulla trattativa con l’Inter

Colloqui concreti e trattative in corso tra l’Union Berlino e Robin Gosens. L’interesse è concreto da giorni, il club sta spingendo adesso. Gosens si prenderà il suo tempo per decidere. Ancora non sono iniziate le trattative con l’Inter.

L’Inter dal suo canto chiede 15-18 milioni per il cartellino dell’esterno tedesco. La formula Si ragiona su un possibile prestito con obbligo di riscatto. A riportarlo è Sky Sport DE.

L’articolo Sky Germania – Gosens, offerta ufficiale dell’Union Berlino. Tutti i dettagli proviene da Inter News 24.

