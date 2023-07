Sky – L’Inter ha accettato l’offerta: Brozovic all’Al Nassr per 18 milioni di euro il costo della trattativa

Fumata bianca per l’Inter, con Marcelo Brozovic ad un passo da firmare con l’Al Nassr.

Come riportato da Sky i due club avrebbero trovato un accordo definitivo: 18 milioni per il trasferimento del giocatore croato in Arabia Saudita.

L’articolo Sky – L’Inter ha accettato l’offerta: Brozovic all’Al Nassr per 18 milioni proviene da Inter News 24.

