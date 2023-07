I nerazzurri molto probabilmente cederanno l’estremo difensore camerunese per mettere a segno una plusvalenza e per finanziare altri colpi.

In questi giorni l’Inter aspetta l’offerta del Manchester United per Andre Onana; i nerazzurri lo cederanno a malincuore se la proposta sarà intorno ai 60 milioni. I Red Devils probabilmente perderanno De Gea a zero anche se per ora partono da una base di 40 milioni.

Nel frattempo Marotta e Ausilio valutano i possibili sostituti: Trubin è il preferito ma vengono presi considerazione anche Mamardashvili, Carnesecchi, Keylor Navas e Sommer. Secondo Tuttosport però lo Shakhtar Donetsk chiede ben 40 milioni per l’ucraino nonostante il suo contratto scada nel 2024 su di lui c’è anche il Chelsea che lo vorrebbe affiancare a Kepa.

L’articolo Lo Shakhtar Donetsk spara alto per Trubin, l’Inter valuta le alternative proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG