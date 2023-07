Dall’Inghilterra, United-Onana frenata sulla trattativa: i dettagli sulla situazione legata al portiere nerazzurro

Da settimane obiettivo numero della porta, lo United avrebbe individuato in Andrè Onana dell‘Inter una valida soluzione per rimpiazzare De Gea.

Trattativa non facile, come riporta il quotidiano britannico The Mirror, dal momento che i Red Devils avrebbero iniziato a sondare altri profili, vista la pretesa alta richiesta dal club di Via della Liberazione.

L’articolo Dall’Inghilterra, United-Onana frenata sulla trattativa: i dettagli proviene da Inter News 24.

