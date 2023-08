Sky – Samardzic-Inter, nessuno stop: previsto incontro nelle prossime ore per chiudere la trattativa

Come riportato da Sky, si procede verso la fumata bianca per Lazar Samardzic all‘Inter, nonostante lo stop della giornata di ieri.

L’emittente racconta di come il centrocampista sia rimasto a Milano e sarebbe previsto un altro incontro nelle prossime ore per cercare di trovare l’intesa.

