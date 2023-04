Sky Sport – Inter, esonero di Inzaghi solo in un caso. Opzione Conte non scontata per il club nerazzurro

Ad oggi Inzaghi non è a rischio esonero, ma se le sconfitte dovessero aumentare allora l’Inter potrebbe prendere in considerazione una soluzione alternativa. Al momento l’Inter si stringe attorno a Inzaghi per uscire dal momento difficile, ma se dovesse continuare a precipitare il club farà le sue valutazioni.

Conte non spinge per tornare per forza in Italia come si dice, ma prenderebbe in considerazione anche delle nuove avventure all’estero. A riportarlo è Sky Sport.

L’articolo Sky Sport – Inter, esonero di Inzaghi solo in un caso. Opzione Conte non scontata proviene da Inter News 24.

