Juventus-Inter, le probabili scelte per l’andata di semifinale di Coppa Italia: Handanovic in porta, chance per Asllani e Bellanova

In porta potrebbe toccare a Handanovic al posto di Onana mentre in difesa dovrebbero essere confermati Darmian, Acerbi e Bastoni, anche se D’Ambrosio e De Vrij sperano in una maglia da titolare. A destra, Bellanova è in vantaggio su Dumfries mentre a sinistra ritorna Dimarco dopo aver saltato la Fiorentina perché non al meglio dal punto di vista fisico.

In attacco, Lautaro torna titolare e al suo fianco dovrebbe esserci Dzeko, favorito su Lukaku. A centrocampo, invece, occasione per Asllani, in vantaggio su Brozovic, mentre Barella e Mkhitaryan sono confermati. A riportarlo è Sky Sport.

L’articolo Juventus-Inter, le probabili scelte: Handanovic in porta, chance per Asllani e Bellanova proviene da Inter News 24.

