Sky – Taremi-Inter, il Porto chiede 25 milioni per il bomber iraniano, obiettivo di mercato nerazzurro

Nome caldo quello di Mehdi Taremi per l’Inter, con il club nerazzurro che avrebbe individuato nel giocatore del Porto il sostituto di Romelu Lukaku.

Come riportato da Sky Sport, il club portoghese ha fissato il prezzo per il bomber iraniano: si tratta solo dai 25 milioni in su. Giorni caldi per la decisione del giocatore.

