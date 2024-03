Tra i protagonisti del match di ieri tra Slavia Praga e Milan c’è stato Loftus Cheek. Il centrocampista ha eguagliato un traguardo

Loftus Cheek è sempre più un fattore per il Milan, soprattutto in campo europeo. Nel match valido per gli ottavi di finale di Europa League 2023-24 contro lo Slavia Praga ha segnato ancora.

Per il centrocampista rossonero si tratta del quarto gol europeo in questa stagione. Solo nella stagione 2018-19 l’inglese aveva fatto altrettanto bene. In quell’occasione indossava la maglia del Chelsea.

