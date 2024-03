Sparta Praga-Milan, Luca Serafini, noto giornalista tifoso rossonero, ha criticato l’arbitraggio. Il pensiero sul sorteggio dei quarti

Ospite a Milan Tv dopo la gara tra Sparta Praga e Milan, Luca Serafini ha dichiarato:

PAROLE – «Non ho apprezzato l’arbitraggio, in ogni scelta che ha fatto, anche l’atteggiamento non è stato bello, era giallo netto su Maignan nel primo tempo. Il Milan ha vinto contro una buona squadra, organizzata e che ha dato tutto, poi i nostri assi sono stati Leao, che gol ragazzi.. e anche la prova di Pulisic e del centrocampo. E’ un cammino europeo che sin qui è positivo in Europa League, adesso si fa sul serio, sarà battaglia contro qualsiasi avversario».

