Il difensore inglese è stato accostato molto insistentemente all’Inter ma alla fine ha scelto di restare in giallorosso.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Chris Smalling che ha motivato così la scelta di restare alla Roma. “Avevo ben chiara la voglia di restare a Roma, dove sono sempre stato molto bene. Ho parlato con Mourinho, Pinto e la proprietà, ho ascoltato le ambizioni e non ho avuto esitazioni. Con questi tifosi poi…“.

Romelu Lukaku-Federico Gatti

“Scamacca o Morata Per fortuna non toccherà a me scegliere. Sono due grandi giocatori, verrà fatta la scelta più giusta. Non è un segreto che ci serva un’altra punta. Lukaku? A volte non si sa bene cosa accade davvero dietro le quinte. Pensavo potesse restare all’Inter“.

