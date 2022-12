Calciomercato Inter, in caso di cessione di Skriniar al PSG i nerazzurri potrebbero indirizzare il loro interesse su Smalling

É un’operazione di cui si sta parlando sempre di più in questi giorni e che dopo le festività natalizie potrebbe avere una fase di avanzamento. L’idea dell’Inter è di rivolgersi alla Roma qualora non si trovasse l’accordo definitivo con Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha manifestato l’idea di volere rimanere a Milano, ma la firma nero su bianco ancora non c’è e le sirene del Psg potrebbero aumentare d’intensità.

Chris Smalling è in scadenza di contratto. Per questo un’idea potrebbe essere quella di proporgli un contratto: sarebbe una scelta di lusso, tenendo conto del rendimento dell’inglese, per supplire a un’eventuale emergenza, che peraltro porterebbe non pochi soldi nelle casse nerazzurre.

L’articolo Smalling Inter, opzione concreta proviene da Calcio News 24.

