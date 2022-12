Calcio femminile, la Serie A torna in campo il 5 gennaio: la Roma a Como per mantenere la vetta, la Juve a Brescia ad inseguire

La prima gara del 2023 del calcio femminile sarà la sfida di Coppa Italia Cittadella-Juventus, in programma il 5 gennaio alle ore 14.30. Dopo l’esordio nella competizione da parte delle campionesse d’Italia guidate da Joe Montemurro, tre giorni dopo la Coppa Italia vedrà disputarsi 8 gare, una per ogni girone. Ecco il programma completo. Tutte le partite avranno inizio in contemporanea, alle 14,30.

Brescia-Juventus

Chievo Verona-Sassuolo

Como-Roma

Lazio-Milan

Napoli-Pomigliano

Parma-Inter

San Marino Academy-Sampdoria

Verona-Fiorentina

