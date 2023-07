Chris Smalling, difensore della Roma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della prossima stagione e degli obiettivi

La Roma 2023-24 non può fare a meno di Chris Smalling, l’architrave della difesa, giocatore indispensabile se si vuole pensare in grande. L’inglese ha parlato delle sue sensazioni sulla nuova stagione con La Gazzetta dello Sport e di cosa la squadra si porta in dote da quella precedente, conclusasi con la sconfitta nella finale in Europa League patita ai calci di rigore dal Siviglia.

ASPETTATIVE – «Fare meglio dell’anno scorso, dove abbiamo raggiunto una finale europea. Ciò significa vincere un trofeo ed entrare tra le prime quattro in campionato».

QUANTO BRUCIA LA FINALE DI BUDAPEST – «Sconfitta molto dolorosa: eravamo fiduciosi, pur sapendo di giocare contro una grande squadra. Ma le sensazioni erano positive, soprattutto dopo un primo tempo dominato. Poi i rigori, si sa, fanno storia a sé. Quest’anno dobbiamo fare di tutto per cancellare quell’amarezza».

SENZA L’ARBITRO TAYLOR LA ROMA AVREBBE VINTO – «Difficile dire ciò che sarebbe stato senza certe decisioni, queste partite girano spesso su un paio di episodi che non sono andati chiaramente dalla nostra parte. É andata così, ci conviene concentrarsi su di noi e vedere dove migliorare. L’arrivo dei nuovi può essere importante».

NDICKA, AOUAR E KRISTENSEN – «Sono contento del loro arrivo, è importante che siano già qui. Li vedo a loro agio, siamo qui anche per conoscerci meglio».

PELLEGRINI E AOUAR POSSONO GIOCARE INSIEME – «Sono due ottimi calciatori, Lorenzo poi può ricoprire diversi ruoli. Dipenderà dagli avversari e dal modulo, se giocheremo con due mezzali o due trequartisti. Ma il sogno di ogni allenatore è avere giocatori polivalenti. Non sarà un problema».

IL DERBY – «Ho giocato il derby di Manchester anche se la rivalità più forte è tra United e Liverpool. Ma il clima di un Roma-Lazio non è paragonabile: come ambiente, attesa, avverti qualcosa di diverso».

